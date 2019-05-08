У стритрейсеров конфисковали 120 спортивных автомобилей

Машин лишились все участники автопробега «Евроралли», которые хотели проехать от Осло до Праги. Немецкий автобан стал для них непреодолимым препятствием.

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Полиция Германии конфисковала около 120 автомобилей, участвовавших в автопробеге под названием «Евроралли».

Автопробег по Европе стартовал в норвежской столице Осло и должен был закончиться в чешской Праге. Сбор за участие в мероприятии составлял 799 евро (примерно 58 300 рублей). Но до финиша люди пока так и не доехали: во время проезда по территории Германии, на одном из автобанов, их остановила полиция.

Причиной остановки стало то, что участники, имея мощные спортивные автомобили, начали гоняться друг с другом, развивая при этом скорость около 250 км/ч. На гонки по автобану пожаловались другие участники дорожного движения, после чего пробег был остановлен стражами порядка. Первое, что сделали полицейские — изъяли все транспортные средства, участвующее в автопробеге.

Организаторы «Евроралли» обещали участникам «праздник, состоящий из вечеринок в нескольких странах, через которые проходит маршрут». Предполагалось, что вечеринки будут устраиваться в каждом городе, являющимся промежуточным пунктом пробега, а «в конечном пункте назначения — Праге — мы проведем прощальную вечеринку, где участникам будут вручены награды в различных номинациях», — говорится на сайте пробега.

В полиции заявили, что идет расследование того, является ли автопробег незаконной гонкой. Автомобили постепенно возвращаются участникам, и чтобы предотвратить дальнейшие гонки, автомобили отпускаются не более четырех штук в час.

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Фото, видео: YouTube