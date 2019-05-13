Mazda готовит новые шестицилиндровые двигатели

Чтобы вписаться в экологические стандарты, моторы станут основой гибридных силовых установок.

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Mazda выпустит две новые гибридные установки, с основу которых лягут рядные шестицилиндровые двигатели. Этими моторами будут оснащаться автомобили, созданные на новой платформе компании.

Такое заявление было сделано компанией во время очередного финансового отчета. Один из двигателей будет дизельным (SkyActiv-D), а другой — бензиновым (SkyActiv-X). В Mazda также заявили, что оба двигателя будут предлагаться либо с мягким гибридным приводом 48 В, либо с гибридным приводом, аккумуляторы которого можно будет заряжать от электросети.

Новая платформа компании подразумевает продольную установку моторов. Кроме того, оба агрегата смогут оснащаться системой полного привода i-Activ. Учитывая продольное расположение двигателей, вполне вероятно, что в базовых версиях новые автомобили будут иметь привод на задние колеса.

Концепт Mazda Vision Coupe

В компании не стали вдаваться в подробности и пока умалчивают о моделях, которые будут построены на новой платформе. Неизвестны и характеристики силовых установок. Вероятно, первым автомобилем нового поколения станет Mazda 6, который не обновлялся достаточно давно.

Mazda также планирует модернизировать свои четырехцилиндровые двигатели SkyActiv-G и SkyActiv-D и выпустить полностью электрический автомобиль.

Mazda продолжает работать и над роторными двигателями, которые также лягут в основу гибридных силовых установок. Недавно компания заявила о прорыве в этой сфере.

В скором времени, благодаря новым разработкам, в продажу вернется горячая серия автомобилей — MPS.

Фото: Mazda