Mazda вернет горячую версию 3 MPS

Сейчас компания выбирает двигатель для «горячего» хэтчбека, склоняясь к 253-сильному мотору.

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Mazda 3 MPS исчезла из продажи несколько лет назад, но, согласно последним сведениям, поступившим из компании, скоро в модельном ряду может появиться мощный вариант хэтчбека. Об этом в интервью изданию Autocar заявил руководитель проекта Mazda 3 Кота Беппу.

Увидеть новую версию Mazda 3 MPS мы можем уже в 2021 году. Сейчас компания выбирает двигатель для автомобиля, и, скорее всего, это будет турбированный 2,5-литровый четырехцилиндровый мотор, которым оснащаются модели CX-5 и Mazda 6.

Мощность агрегата составляет 253 л.с., а его крутящий момент достигает 420 Нм. Вариант этого двигателя для России имеет мощность 231 л.с. и те же 420 Нм крутящего момента.

О будущей модели мало что известно, и неясно, будет автомобиль оснащаться передним или полным приводом. Также нет слухов и о коробке передач, хотя и так ясно, что предпочтительнее были бы 6-ступенчатые механика или автомат, равно как и система полного привода.

Кота Беппу, говоря о горячей версии Mazda 3, указал на то, что в ряде развитых стран на нее есть спрос. Он также заявил, что этот автомобиль должен быть «более дружелюбным, чем Golf GTI». Это можно понимать так, что модель в представлении руководителя проекта, должна обладать особым балансом комфорта и мощности, что позволит использовать автомобиль в ежедневных поездках.

Mazda вкладывает в разработку двигателей внутреннего сгорания немало средств. Недавно компания заявила об очередном прорыве.

Недавно компания представила абсолютно новый кроссовер, получивший название CX-30, который расположится между моделями CX-3 и CX-5.

Фото: Mazda