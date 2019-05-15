В Казани вымогают деньги за автомобили

Полиция Казани возбудила уголовное дело по статье «Вымогательство» после того, как с заявлениями об этом обратились 20 автовладельцев города. Они пожаловались, что неизвестные угрожают разбить их автомобили, если не получат деньги.
Фотографии с записками, содержащими угрозу, люди опубликовали в социальных сетях.
«Здравствуй, мой дорогой друг, я хочу сообщить тебе, что твоему автомобилю осталось жить совсем недолго, т.к. в ближайшем времени мы его разобьем. Если хочешь, чтобы твой авто остался цел и не вредим, переведи в течении суток 500 р. На номер карты: 4890 4946 7657 0880. Если ты решишь спрятать спрятать машину, то знай, что госномер … будет находиться в списке до того момента, пока вашу машину не найдут наши люди. Хорошего дня!», — говорится в записке (орфография и пунктуация сохранены).
Следователи начали проведение оперативно-розыскных мероприятий и устанавливают причастность владельца указанной в записке банковской карты к фактам вымогательства.
«В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия», — заявила ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы УМВД России по Казани Мария Киямутдинова.
Пока вымогатели не исполнили свои угрозы и не разбили ни одного автомобиля.
ОБНОВЛЕНИЕ
Вымогатели были пойманы в течение нескольких часов. Ими оказались двое студентов в возрасте 19 лет, которые приехали на учебу в Казань из других городов.
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Фото: vk.com, depositphotos.com, МВД РФ
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