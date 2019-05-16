Двигаясь на красный, машина ГИБДД влетела в кроссовер: трое пострадавших

В Сети появилось видео, на котором патрульный автомобиль ДПС на полном ходу врезается в бок кроссовера.

Материалы по теме Lada Vesta Cross или Renault Logan Stepway — что выбрать?

Сегодня утром на Кузбассе, в Ленинске-Кузнецком, произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, дождавшись зеленого сигнала светофора, начинает движение и не спеша выезжает на центр перекрестка. Увидев приближающийся слева на большой скорости патрульный автомобиль ДПС, водитель внедорожника растерялся и притормозил, чтобы дать полицейским возможность объехать себя.

Несмотря на опасность ситуации, инспектор ГИБДД, находящийся за рулем служебной машины, не попытался рулить, а лишь тормозил, стараясь снизить энергию удара. Неизвестно, с какой скоростью ехал экипаж ДПС, но при столкновении их автомобиль подняло в воздух, а тяжелый японский внедорожник развернуло.

В аварии тяжело пострадали оба сотрудника ГИБДД, находившиеся в автомобиле, а также водитель внедорожника, который отделался лишь ушибом головы. Полицейские были незамедлительно доставлены в больницу.

Местное МВД уже начало служебную проверку и успело заявить, что во время ДТП экипаж ДПС спешил на вызов и двигался, как то предписывают правила, с включенным проблесковым маячком и сиреной.

С другими материалами рубрики «Происшествия» можно ознакомиться здесь.

Фото, видео: Youtube