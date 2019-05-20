КАМАЗ на встречке спровоцировал аварию 7 автомобилей

Сегодня утром в подмосковном городском округе Пушкино произошла массовая авария. По предварительной информации, автомобиль КАМАЗ выехал на полосу встречного движения на 36-м километре Ярославского шоссе, где столкнулся с несколькими легковыми машинами, едущими в сторону Москвы.
В результате ДТП пострадали 8 человек. Их жизни в данный момент ничто не угрожает. Для ликвидации последствий столкновения пришлось привлекать спасателей, которые доставали пострадавших из искореженных автомобилей и в данный момент приводят в порядок дорожное полотно, убирая осколки.
«В 07:45 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП по адресу: Московская область, городской округ Пушкинский, 36 км Ярославского шоссе. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: 8 единиц техники, 24 человек. Из них от МЧС — 7 человек и 2 единицы техники», — говорится в официальном сообщении МЧС Московской области.
В Сети уже появилось множество фотографий с места массовой аварии. В данный момент движение в сторону Москвы по Ярославскому шоссе затруднено. Полиция выясняет все обстоятельства ДТП и проводит опрос свидетелей.
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Фото: vk.com
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