Вынесен приговор эксперту, нашедшему алкоголь в крови погибшего мальчика

Суд признал Михаила Клейменова виновным в халатности (он забирал пробы ненадлежащим образом) и приговорили к 10 месяцам исправительных работ.

Материалы по теме Судмедэксперта по делу «пьяного мальчика» будут судить

Напомним, шестилетний Алеша Шимко был сбит во дворе жилого дома в Балашихе 23 апреля 2017 года. Виновной признали Ольгу Алисову, которая не только превысила скорость при проезде жилой зоны, но еще и разговаривала по телефону.

Но получило это дело широкий общественный резонанс после того, как эксперт выявил в крови ребенка 2,7 промилле алкоголя. Причем Михаил Клейменов настаивал на своем — спирт в крови ребенка есть, а уж как он туда попал, пусть разбираются следователи. Это заявление повлекло процессуальную проверку в отношении родителей погибшего ребенка.

Однако в конце концов Щелковский городской суд признал самого эксперта Михаила Клейменова виновным в халатности (статья 293 УК РФ) и приговорил к 10 месяцам исправительных работ, сообщает агентство ТАСС. При отборе образцов крови в нарушение установленного порядка Клейменов использовал металлический черпак, что привело к загрязнению этих образцов, кроме того, их вовремя не направили в судебно-химическую лабораторию, в результате возникло спиртовое брожение образцов, и в них образовались ацетальдегид и этиловый спирт.

Таким образом, обнаруженный при химическом исследовании образца крови этиловый спирт возник посмертно, о чем свидетельствует отсутствие в пробе этилглюкуронида — маркера прижизненного употребления алкоголя.

Отец погибшего мальчика Роман Шимко с решением суда не согласен, посчитав его слишком мягким, и собирается оспорить.

Фото: Альберт Дзень/ТАСС