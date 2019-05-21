ГИБДД научится выявлять машины-двойники

Скоро ГИБДД научится оперативно обнаруживать автомобили-двойники, оборудованные поддельными номерными знаками, дублирующими госномера других машин, поставленных на учет по правилам.
В конце этого года ГИБДД намерена запустить единую базу данных видеокомплексов, установленных на дорогах страны. Как только база заработает в полную силу, инспекторы смогут оперативно выявлять автомобили-двойники с поддельными номерными знаками, перехватывать их и наказывать владельцев.
«Сейчас есть ситуации, когда правонарушители знают, что в Москве, допустим, есть машина определенной марки с определенным номером. Они находят такую же машину в регионе и делают ей аналогичный поддельный номер, и в итоге штрафы приходят человеку, который зарегистрировал машину законно и правила не нарушал. Эта база данных уже существует, но когда она заработает в полную силу, сотрудники ГИБДД смогут видеть такие машины с нелегальными номерами в онлайн-режиме», — приводит ТАСС слова главного инспектора по безопасности дорожного движения Михаила Черникова.
В социальных сетях автомобилисты активно жалуются на приходящие штрафы, причем на снимках не всегда присутствует автомобиль той же марки и модели. Нередко это совсем другая машина: аферисты нашли лазейку в системе, которую ГИБДД скоро прикроет.
Как напомнил Черников, за подделку государственных регистрационных знаков предусмотрено наказание в виде лишения водительских прав.
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Фото: «Вести»
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