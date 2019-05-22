Видеоинструкция: как одновременно утопить и лодку, и автомобиль

Это удалось сделать незадачливому канадцу, который пытался спустить лодку на воду. Курьезное видео быстро разошлось по соцсетям.

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Мужчина сдавал задом свой Mitsubishi Outlander, пытаясь спустить лодку на воду, но та винтом мотора уперлась в бетон. Тогда он вышел из автомобиля, чтобы выправить ее рулем, но при этом забыл поставить машину на паркинг или ручной тормоз. Поэтому лодка потащила за собой автомобиль.

На видео, снятом и загруженном в соцсети Джошем Бишопом, запечатлен момент, как мужчина опрометью несется из лодки обратно в автомобиль, но его сшибает открытой дверью. К счастью, при этом он получил лишь незначительные ссадины.

Видео заканчивается погружением машины в воду. Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарно-спасательного и полицейского управления Порт-Муди были вынуждены на какое-то время закрыть причал, чтобы вытащить автомобиль и прицеп.

Но оказалось, что это еще не все несчастья, которые свалились на голову мужчины в этот день. Поскольку автомобиль был гибридным и полностью промок, то после того, как его вытащили на берег, он загорелся.

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Видео: YouTube