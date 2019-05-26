Вот тебе, теща, внучок! С турбонагнетателем!

Пара автолюбителей из Юты затроллила нетерпеливую тещу эпической фотосессией.

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Это знакомо все молодым парам — не успели пожениться, а им уже доходчиво намекают, дескать, не тяните с «этим» делом, уже и внуков понянчить хочется. Брайден Томисик и его жена Пeйтон из Юты решили раз и навсегда пресечь назойливые расспросы, снявшись в фотосессии, где в роли ребенка выступил винтовой механический нагнетатель. Ему даже имя дали — Итон, в честь названия модели компрессора — Eaton M90.

Как вы, наверное, догадались, мистер и миссис Томисик любят автомобили, а глава семейства еще и увлекается фотографией. Ну и с чувством юмора у них все в порядке.

В портфолио молодого человека на southvalleyphoto.com, можно найти массу восхитительных автомобильных снимков, включая желтый Ford Mustang, в котором, похоже, новенький компрессор для 5-литрового V8 и проведет свои дни.

Остается надеяться, что у матери Брайдена такое же чувство юмора, как у сына, иначе откуда взяться такому остроумию у отпрыска!

«Немногие из вас знали об этом, но сейчас самое время этим поделиться. Последние два года Пэйтон и я готовились к этому моменту, и наконец пришло время. Это то, чего я всегда хотел, но никогда не знал, как скоро это произойдет. Мы были действительно благословлены в прошлом году и, наконец, это свершилось», — написал счастливый «отец» в Фейсбуке.

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Фото: jalopnik.com