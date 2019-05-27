Сын бывшего сенатора сбил полицейского в Москве

Инспектор ДПС был доставлен в больницу с переломом голени, а мажор — в территориальный отдел полиции.

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В центре Москвы во время проверки документов остановленный водитель Toyota Land Cruiser 200 повел себя неадекватно и вдруг решил скрыться.

«На Кутузовском проспекте экипажем ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве для проверки документов был остановлен автомобиль Тойота Ленд Крузер 200. Подойдя к водителю, инспектор ДПС попросил предъявить документы на право управления транспортным средством. Водитель, предъявив водительское удостоверение, при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, после чего начал движение транспортного средства и попытался скрыться», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Внедорожником управлял сын бывшего члена Совета Федерации Тимур Галлямов, который уже задержан и доставлен в отдел полиции для допроса. Во время попытки задержания, когда Тимур остановился на светофоре, им был сбит один из сотрудников ДПС, который с переломом голени госпитализирован в медицинское учреждение. Нарушитель просто выскочил на тротуар и проехал на красный свет, повредив стоящий перед ним автомобиль, а также травмировав полицейского.

«Экипажем ГИБДД было осуществлено преследование нарушителя. Когда правонарушитель остановился на красный сигнал светофора, сотрудниками была предпринята попытка задержать его, однако он резко вывернул руль вправо и совершил наезд на инспектора ДПС ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО, после чего продолжил скрываться. Экипажем ДПС незамедлительно было продолжено преследование данного автомобиля, в результате которого иномарка была остановлена, а ее водитель задержан и для дальнейшего разбирательства доставлен в территориальный отдел полиции», — сообщили в пресс-службе МВД.

Следственным комитетом в отношении Тимура Галлямова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» (наказывается лишением свободы на срок до десяти лет). Его отец Амир Галлямов был членом Совета Федерации с 2007 по 2012 годы, где представлял Амурскую область.

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