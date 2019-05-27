Полуголый сумасшедший угнал патрульную машину

Инцидент произошел во Флориде (США). К счастью, обошлось без жертв.

Дорожный патруль настиг мужчину, прогуливающегося без рубашки и босиком по магистрали Флориды. Водитель вышел из машины и попытался помочь 22-летнему Шейну Дженсену. Реакция мужчины оказалась непредсказуемой: он сорвался с места, запрыгнул в полицейскую машину и рванул с места.

Началась погоня, но продолжалась она недолго — угонщик на скорости 225 км/ч врезался в разделитель, машина остановилась, он выскочил, перепрыгнул через отбойник, пересек шоссе и скрылся в лесу.

Через 15 минут полицейским удалось задержать мужчину в лесу и отправить в больницу. По предварительной информации, он подозревается еще в нескольких угонах.

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Фото: YouTube