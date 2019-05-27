Новое мобильное приложение, с помощью которого можно будет оформить извещение о ДТП, будет доступно не всем автомобилистам.

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Оформить ДТП скоро можно будет с помощью нового мобильного приложения. Но первое время работать оно будет не во всех регионах России, а только в столице, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Планируется, что эксперимент по оформлению аварий через новое приложение продлится девять месяцев, после чего программа станет доступной и для жителей других регионов.

«Приложение по оформлению извещения для возмещения по ОСАГО будет работать в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это эксперимент по документарному оформлению ДТП. Там можно будет оформить извещение о ДТП, подписать через сайт госуслуг. Это будет второе приложение. Оно выйдет зимой в рамках эксперимента. Сейчас точные сроки не утверждены», — заявил АГН «Москва» IT-директор Российского союза автостраховщиков Алексей Самошин.

При оформлении извещения о ДТП через приложение будут не только заполняться все поля, но и прикладываться фотографии с места аварии, сделанные тут же на камеру смартфона.

Первое время новое приложение будет доступно только на территории Москвы и Санкт-Петербурга, а также в Московской и Ленинградской областях. Это единственное ограничение программы на время экспериментального пользования, которое продлится около девяти месяцев. Как сообщил Алексей Самошин, «по сумме ущерба от ДТП для оформления документов ограничений нет».

На данный момент автомобилистам для оформления незначительных аварий предлагается пользоваться приложением «ДТП. Европротокол».

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