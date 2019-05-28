Машины расплющены бетонными блоками: циклон во Владивостоке

Где остановиться перед переходом — простой тест на знание ПДД Большинство автомобилистов помнят только основные моменты из ПДД. А копни чуть глубже, начинают плавать. Не верите? Проверим на примере весьма распространенной ситуации. Как правильно выбрать охлаждающую жидкость? Часто автомобилисты задают вопрос, чем отличается тосол от антифриза и что лучше использовать в системе охлаждения двигателя? В чем существенная разница между тосолом и антифризом и как их отличить друг от друга? Можно ли смешивать антифриз и тосол? На эти вопросы об охлаждающих жидкостях для вашего автомобиля вы сможете найти ответы в этой статье. Проверьте багажник — там должна быть литровая канистра масла! «За рулем» объясняет, нужно ли возить в современном автомобиле запас моторного масла.