Машины расплющены бетонными блоками: циклон во Владивостоке

Разрушилась бетонная лестница между домами и погребла под собой несколько автомобилей. К счастью, людей в тот момент ни рядом, ни внутри не было.

В понедельник вечером на Приморье обрушился мощный циклон. Порывы ветра достигали 15–25 метров в секунду, а высота волн в море превышала два метра. Стихийное бедствие нанесло урон и автомобилистам: во Владивостоке возле дома № 11 на улице Ладыгина обрушилась лестница, состоящая из бетонных блоков. Фото расплющенных автомобилей быстро распространились в соцсетях.

Бетонные блоки повредили автомобили Honda Airwave, Nissan Note, Nissan Cube, Toyota Ipsum, Suzuki Swift, Suzuki Escudo. Четыре машины под списание, остальные могут быть восстановлены. Мэрия Владивостока уже пообещала, что ущерб владельцам поврежденных автомобилей возместят городские власти. Утром специалисты начали разбирать завалы, позже обследуют лестницу и решат, стоит ли ее ремонтировать.

Машины расплющены бетонными блоками: циклон во Владивостоке

Фото: vk Очевидец — Владивосток

Машины расплющены бетонными блоками: циклон во Владивостоке
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