Машины расплющены бетонными блоками: циклон во Владивостоке

В понедельник вечером на Приморье обрушился мощный циклон. Порывы ветра достигали 15–25 метров в секунду, а высота волн в море превышала два метра. Стихийное бедствие нанесло урон и автомобилистам: во Владивостоке возле дома № 11 на улице Ладыгина обрушилась лестница, состоящая из бетонных блоков. Фото расплющенных автомобилей быстро распространились в соцсетях.
Бетонные блоки повредили автомобили Honda Airwave, Nissan Note, Nissan Cube, Toyota Ipsum, Suzuki Swift, Suzuki Escudo. Четыре машины под списание, остальные могут быть восстановлены. Мэрия Владивостока уже пообещала, что ущерб владельцам поврежденных автомобилей возместят городские власти. Утром специалисты начали разбирать завалы, позже обследуют лестницу и решат, стоит ли ее ремонтировать.
- Стихийные бедствия часто наносят непоправимый ущерб, в том числе и автомобилям. Информацию о предыдущих случаях буйства природы можно найти тут.
Фото: vk Очевидец — Владивосток
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