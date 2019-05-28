Самые опасные дороги России: их будут находить заранее

Речь идет о трассах с потенциально высоким риском ДТП. Сервис по выявлению таких мест появится в октябре. Но не этого года. И даже не следующего.

В России появится сервис по выявлению дорог с повышенным риском возникновения ДТП, об этом РИА Новостям рассказали в Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет».

Новый ресурс позволит заранее определить участки повышенного риска, выработать рекомендации по снижению там аварийности, а также своевременно предупредить водителей о повышенной опасности на этих участках в определенных погодных условиях.

Сервис обработает данные аварий, выявит характерные признаки дорожной обстановки, способствующие этому, что позволит не только локализовать опасные участки, но и выявить условия, влияющие на вероятность возникновения ДТП, объясняют специалисты. Пока не до конца понятно, каким образом повлияет новый сервис на дорожную обстановку, но это нам предстоит понять на себе.

Аварийно-опасным участком специалисты называют отрезок дороги, не превышающий тысячу метров, на котором в течение года произошло пять или более ДТП, погибли и были ранены люди. Такие места причиняют «колоссальный ущерб водителям, экономике, госорганам», отмечают в «Автонете».

Поэтому стоит задача предугадать появление таких участков и новых аварий и предотвратить их. Займется этим искусственный интеллект, а собирать данные будут телематические платформы автомобилей, также данные смогут поступать из системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

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