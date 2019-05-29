Молниеносная карма: вот тебе столбом по крыше, Range!

Каждого начинающего водителя чуть ли не в первую очередь учат оценивать ситуацию вокруг своей машины на дороге. Водитель Range Rover пропустил эти уроки.

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Водитель белого Range Rover Sport не посмотрел вправо и не заметил большой черный Mercedes—Benz. А раз не заметил, то, значит, можно обогнать двигающийся впереди седан, причем справа. Решение оказалось так себе.

При столкновении Mercedes—Benz оказался буквально выпихнутым с дороги и врезался в фонарный столб, после чего перевернулся на крышу. Несмотря на то что столб удерживали линии электропередачи, он упал на британский внедорожник, который к тому моменту врезался еще в один автомобиль. К счастью, в аварии никто не пострадал.

Как мог поступить водитель Range Rover Sport, чтобы не допустить этой аварии? Учитывая его невнимательность, сложно дать однозначный ответ. Он ехал слишком быстро и не смотрел не только по сторонам, но и вперед, иначе бы обязательно заметил, что поток автомобилей замедляется. Получается, что у него оставалось лишь два пути: либо таранить едущую впереди Волгу Siber, либо перестраиваться наугад вправо и надеяться, что там никого нет. Не угадал.

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Фото, видео: YouTube