Нам-то еще хорошо! А в Лондоне будет ограничение 24 км/ч

Перегорела лампа ближнего света — но вот неожиданное решение Лайфхак владельца кроссовера Nissan Terrano применим ко многим автомобилям. Как НЕ НУЖНО относиться к СВОЕМУ автомобилю Каким критериями покупатели руководствуются при выборе автомобиля и как обслуживают (или не обслуживают ) свой а/м. Гаишник просит открыть сумку — как ответить, чтобы отстал? Ситуация не такая уж и редкая: при проверке документов инспектор ДПС часто просит водителя выйти из машины, открыть багажник или даже показать личные вещи. Можно ли сказать ему «нет», как это сделать и что-таки за это будет?