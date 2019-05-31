Четыре выхлопа и такой странный звук — что это с Chevrolet Camaro?

От американского спорткара ожидаешь рыка, рева — чего угодно, но никак не этого...

Chevrolet Camaro
Chevrolet Camaro

Chevrolet > Camaro

Сначала кажется, что этот Camaro барахлит, слишком уж странный от него исходит звук. А ведь, как известно, это даже является предметом тюнинга — дать своему автомобилю мощный звук выхлопа, сравнимый с рыком разъяренного льва, или сделать его бесшумным, как движения кошки под покровом ночи. Смотришь это видео и думаешь, что это, новое направление, о котором еще мало кто слышал? Насколько серьезная переделка выхлопной системы потребовалась, чтобы получить такое звучание?

Но объясняется все очень просто — одно можем сказать, видео снимали ребята с юмором!


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Видео: YouTube

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