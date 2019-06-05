Юные автоинспекторы слетелись на форум по безопасности на дорогах

В Казани в эти дни наблюдается настоящее нашествие лучших юных инспекторов дорожного движения со всей России. С 4 по 9 июня в выставочном центре Kazan Expo проходит 38-й Всероссийский конкурс «Безопасное колесо». Таким образом ребятам с детства прививают навыки безопасного поведения на дорогах.

Соревнуются 340 школьников в возрасте от 10 до 12 лет. Среди гостей мероприятия был замечен замначальника ГУ ОБДД МВД России Владимир Кузин.

«Основная цель конкурса — пропаганда безопасного поведения на дорогах. И чем больше людей будет вовлечено в это мероприятие, особенно детей, тем быстрее мы достигнем тех результатов, которые поставило перед нами государство. А именно — обеспечить нулевую смертность на дорогах», — отметил он.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что республика постоянно ведет работу по обучению детей безопасному поведению на дорогах. Организуют мероприятия муниципалитеты и общественные организации, получающие гранты от правительства Татарстана.

А в самом движении юных инспекторов задействовано более тысячи отрядов, в которые входит более 20 тысяч школьников и лицеистов.

Подростки поборются за звание главного знатока ПДД и специалиста по оказанию первой помощи на дороге, а также продемонстрируют свои навыки велосипедиста в автогородке, где созданы реальные дорожные условия. Для ребят была организована выставка автотехники, где особой популярностью пользуются вело- и мотосимуляторы.

Оценивать их навыки будут самые настоящие инспекторы ГИБДД, которые назовут победителей уже в воскресенье, 9 июня.

Конкурс проводится Министерством внутренних дел Российской Федерации, Министерством образования и науки Российской Федерации на основании утверждаемого Положения о Всероссийском конкурсе юных инспекторов движения «Безопасное колесо» совместно с администрациями субъектов Российской Федерации, другими заинтересованными ведомствами и организациями.

Фото: «За рулем»