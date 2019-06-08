Киностудия 20th Century Fox опубликовала первый трейлер к фильму про легендарную гонку «24 часа Ле-Мана» 1966 года. В картине будет звездный актерский состав и масса эффектных сцен. Она выйдет в прокат 14 ноября этого года.

«24 часа Ле-Мана» 1966 года вошли в историю из-за захватывающих событий с трека. Но фильм даже не столько о самой гонке, сколько о предыстории, превратившей это событие автоспорта в легенду. Главные роли в «Ford v Ferrari» исполнили Мэтт Дэймон (конструктор Кэрол Шелби) и Кристиан Бэйл (гонщик Кен Майлс).

В 1960-х Ford собирался купить бренд спортивных автомобилей Ferrari. Сделка была почти готова, но провалилась в последний момент, так как выяснилось, что Энцо Феррари претендовал на руководство автоспортивной деятельностью Ford, а Генри Форд II этого категорически не хотел. Он был обижен из-за сорвавшейся сделки и решил отомстить, выпустив непобедимую модель и выиграв гонку. На помощь был вызван конструктор гоночных автомобилей из Техаса Кэрролл Шелби, который в тесном сотрудничестве с британским гонщиком Кеном Майлзом дорабатывал непобедимый Ford GT40.

Противостояние двух команд Форда и Феррари на «24 часах Ле-Мана» в 1966 году закончились неслыханной тройной победой Ford — спорткарам Ford GT40 Mk.II удалось финишировать друг за другом. Ferrari 275 GTB/C команды Maranello Concessionaires стала в этой гонке лишь восьмой. Интрига гонки заключалась в том, что к финишу одновременно пришли два автомобиля команды Форд с пилотами Брюсом МакЛареном и Кеном Майлзом.

По формальной причине победу присудили первому, хотя до сих пор идут споры, кто же на самом деле стал настоящим лидером. Многие считают, что Кена Майлза лишили заслуженной победы, так полагал и сам Шелби. Он сознавался, что потом всю жизнь корил себя за украденную у Кена победу, тем более что отчаянный гонщик через два месяца после Ле-Мана погиб на тестах в Риверсайде.

Видео: YouTube