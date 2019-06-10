Volkswagen предоставит автомобили сборной России по футболу — журнал За рулем

Volkswagen предоставит автомобили сборной России по футболу

Договор между марками Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили и РФС подписан на 4 года и начал действовать с июня.

Volkswagen становится официальным автомобилем, а также официальным спонсором Сборной России по футболу. Это вписывается в стратегию автопроизводителя — поддерживать футбол во многих странах мира. В самой компании полагают, что сотрудничество взаимовыгодное  — вырастет число поклонников марки и это привлечет дополнительный интерес молодых, спортивных и целеустремленных людей. По договору российскому футбольному союзу передадут 10 автомобилей Фольксваген различных моделей.

Несколько фактов о Фольксвагене и футболе:

  • У марки есть собственный футбольный клуб VFL Wolfsburg (Вольфсбург) и стадион Volkswagen Arena в Германии.
  • Volkswagen c 2009 по 2016 год являлся официальным спонсором Сборной России по футболу.
  • Бывший тренер Сборной России Фабио Капелло передвигался на эксклюзивном Volkswagen Phaeton.
  • Volkswagen регулярно организовывал совместные спортивные мероприятия с Российским Футбольным
    союзом: матчи болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский
    чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters.

Фото: Volkswagen

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые