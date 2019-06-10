Volkswagen предоставит автомобили сборной России по футболу

Volkswagen становится официальным автомобилем, а также официальным спонсором Сборной России по футболу. Это вписывается в стратегию автопроизводителя — поддерживать футбол во многих странах мира. В самой компании полагают, что сотрудничество взаимовыгодное — вырастет число поклонников марки и это привлечет дополнительный интерес молодых, спортивных и целеустремленных людей. По договору российскому футбольному союзу передадут 10 автомобилей Фольксваген различных моделей.
Несколько фактов о Фольксвагене и футболе:
- У марки есть собственный футбольный клуб VFL Wolfsburg (Вольфсбург) и стадион Volkswagen Arena в Германии.
- Volkswagen c 2009 по 2016 год являлся официальным спонсором Сборной России по футболу.
- Бывший тренер Сборной России Фабио Капелло передвигался на эксклюзивном Volkswagen Phaeton.
- Volkswagen регулярно организовывал совместные спортивные мероприятия с Российским Футбольным
союзом: матчи болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский
чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters.
Фото: Volkswagen
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