Volkswagen предоставит автомобили сборной России по футболу

Договор между марками Volkswagen Легковые автомобили и Volkswagen Коммерческие автомобили и РФС подписан на 4 года и начал действовать с июня.

Volkswagen становится официальным автомобилем, а также официальным спонсором Сборной России по футболу. Это вписывается в стратегию автопроизводителя — поддерживать футбол во многих странах мира. В самой компании полагают, что сотрудничество взаимовыгодное — вырастет число поклонников марки и это привлечет дополнительный интерес молодых, спортивных и целеустремленных людей. По договору российскому футбольному союзу передадут 10 автомобилей Фольксваген различных моделей.

Несколько фактов о Фольксвагене и футболе:

У марки есть собственный футбольный клуб VFL Wolfsburg (Вольфсбург) и стадион Volkswagen Arena в Германии.

Volkswagen c 2009 по 2016 год являлся официальным спонсором Сборной России по футболу.

Бывший тренер Сборной России Фабио Капелло передвигался на эксклюзивном Volkswagen Phaeton.

Volkswagen регулярно организовывал совместные спортивные мероприятия с Российским Футбольным

союзом: матчи болельщиков, мастер-классы знаменитых футболистов для детей, юношеский

чемпионат по футболу Volkswagen Junior Masters.

Фото: Volkswagen