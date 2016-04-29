Спасая автомобиль от угона, девушка нырнула в окно

Угонщики хотели завладеть автомобилем в момент его заправки, но неожиданный поступок девушки заставил их передумать.

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Из-за слишком сложных охранных систем угонщики автомобилей стали действовать более дерзко, уводя машины прямо из-под носа зазевавшихся владельцев. Стоит только покинуть салон, как на место водителя впрыгивает лихой вор и быстро скрывается из поля зрения.

Подобное едва не произошло с одной девушкой из штата Джорджия во время заправки автомобиля. Когда она уже вынимала заправочный пистолет из горловины бака своего Mercedes—Benz, рядом остановился черный автомобиль. Мгновение спустя из него вышел злоумышленник и бросился к машине девушки.

Все могло бы закончиться дерзким угоном, но девушка, сообразив, что мужчине в капюшоне нужна не просто ее сумочка, пошла на отчаянный шаг. Отшвырнув заправочный пистолет, она бросилась в открытое окно своего автомобиля и, прошмыгнув в него ящеркой, оказалась в салоне.

Преступник не стал разбираться, что она задумала, а предпочел вернуться в свой автомобиль и покинуть место несостоявшегося преступления. Кстати, его до сих пор так и не поймали.

Позже в интервью девушка рассказала, что все произошло очень неожиданно и она не успела даже подумать, а просто запрыгнула в салон через открытое окно. При этом она ободрала лицо, но очень рада, что ее поступок позволил отогнать угонщика от автомобиля.

В США подобные кражи происходят очень часто, и полиция рекомендует глушить двигатель, выходя из машины, а также запирать двери даже во время заправки. Не лишним будет и посматривать по сторонам, но при этом постараться не оказывать активного сопротивления угонщикам, так как машин у вас может быть много, а жизнь — одна.

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Фото, видео: YouTube