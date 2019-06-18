Велосипедист против водителя Мерседеса: нечего ездить по встречке!

Это видео яркий пример того, что даже если кто-то считает, что никакой закон ему не писан, все-таки находится тот, кто спокойно, но твердо может ему противостоять. Откровенно говоря, это один из самых вежливых дорожных инцидентов.

Водитель серого Мерседеса решил по встречке объехать небольшой затор на перекрестке в Лондоне. Но его уже поджидал человек на велосипеде, который вежливо, но решительно потребовал, чтобы тот вернулся.

Хамоватый водитель Мерседеса даже не удосужился объяснить, какая чрезвычайная ситуация заставила его нарушить правила движения, он просто снова и снова повторял, чтобы велосипедист освободил дорогу, и даже выбежал из салона. Судя по всему, кто-то из товарищей велосипедиста вызвал полицейских, и те вскоре подъехали на место дорожного конфликта. Водителя Мерседеса в итоге наказали только за езду по полосе встречного движения, но и за нарушение общественного порядка, что является достаточно серьезным правонарушением в Великобритании.

К счастью, велосипедист не пострадал, а вот автомобиль получил вмятину на капоте во время дорожного конфликта, так как водитель пытался столкнуть велосипедиста с дороги, что выглядело особенно глупо, так как все это записывалось на камеру видеорегистратора, установленного на шлеме велосипедиста.

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Видео: YouTube