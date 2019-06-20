В России вводится новый штраф до 2500 рублей

Правительство намерено штрафовать водителей, решивших проехать по платным трассам без оплаты.

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Сегодня президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства под председательством главы Комитета Госдумы по госстроительству Павла Крашенинникова будет рассматривать необходимость введения нового штрафа для автомобилистов.

Из-за участившихся случаев проезда по платным участкам трасс без оплаты в России будет введен новый штраф за подобное нарушение, который составит до 2500 рублей, пишет «Парламентская газета». На данный момент бесплатный проезд по платным дорогам никак не наказывается.

Новый пункт в КоАП, по мнению правительства, должен стимулировать водителей оплачивать услуги проезда по платным дорогам, как это было сделано в Москве в отношении водителей, не оплативших вовремя парковку.

Штраф будет взиматься с помощью системы «свободный поток», предусматривающей постоплату. Это должно разгрузить трассы за счет того, что водителям не нужно будет останавливаться для оплаты проезда. Деньги пойдут в бюджеты тех регионов, на территории которых был оштрафован водитель.

1300 километров платных дорог сегодня проходят по территории Калужской, Воронежской, Ленинградской, Новгородской, Липецкой, Псковской, Московской, Ростовской, Тверской, Рязанской, Тульской областей, Удмуртии и Санкт-Петербурга.

Подобные штрафы за проезд по платной дороге без оплаты действуют во многих странах Европы. Например, в Италии, Австрии и Швейцарии.

Политика репрессивного законотворчества будет продолжаться: штрафов станет больше и суммы их вырастут.

Из-за некомпетентности некоторых полицейских МВД намерено упростить ПДД: в них уже невозможно разобраться.

Фото: ГК «Автодор»