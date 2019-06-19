О необходимости провести ревизию Правил дорожного движения заявил первый заместитель главы МВД Александр Горовой.

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Замглавы Министерства внутренних дел РФ Александр Горовой заявил на открытии факультета переподготовки сотрудников ГИБДД при Университете МВД в Истре о необходимости упрощения Правил дорожного движения, но не уточнил, что именно нужно в них поменять. По его мнению, ПДД сегодня стали слишком сложными, с большим количеством пунктов и подпунктов, из-за чего в них сложно ориентироваться даже профессионалам.

«Подошел период, когда нам надо остановиться и провести ревизию ПДД. Потому что даже наш личный состав на сегодняшний день достаточно сложно находит подпункты и параграфы, разделы (в Правилах дорожного движения). Что мы можем спрашивать с участников дорожного движения?» — приводит ТАСС слова Александра Горового.

Замглавы МВД также отметил излишнюю сложность КоАП РФ, в реформе которого ведомство обязательно должно принять участие. Напомним, что 30-страничная концепция реформы уже опубликована Правительством России.

«КоАП будет иметь перед собой две основные задачи: оптимизацию работы для подразделений госструктур, выполняющих контрольно-надзорные функции, и защиту интересов всех участников административного делопроизводства», — подчеркнул высокопоставленный полицейский.

Концепция реформы КоАП состоит из семи разделов. В документе описывается порядок внесения изменений, разграничиваются полномочия, указываются федеральные и региональные уровни, есть разделы о понятиях и принципах административной ответственности, а также о категориях и видах административных правонарушений. Особое внимание уделено смягчающим и отягчающим обстоятельствам.

Штрафы, не превышающие 10 тыс. рублей, будут списываться с банковских счетов нарушителей без возбуждения исполнительного производства.

Также планируется создать черный список нарушителей ПДД, попадание в который гарантирует множество проблем.

Фото: Александр Алпаткин/ТАСС