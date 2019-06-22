Мы едем, едем, едем... Куда и на чем? Опрос ЗР

Лето уже заявило о своих правах: кто-то едет за границу, на море, а кто-то устраивает себе туры выходного дня — на дачу, на природу, к родственникам. Выбирая направление, важно позаботиться и о транспорте, который довезет вас до желанной точки назначения.

Так какие же планы у наших читателей относительно наступившего лета? Это пытался выяснить «За рулем» совместно со специалистами аналитического агентства «Автостат». В онлайн-опросе участвовало более 2000 респондентов, которым предлагалось ответить на вопрос: «Планируете ли вы путешествие на автомобиле этим летом?».

Согласно полученным результатам, более половины (57,5%) опрошенных в ближайшее время собираются отправиться в отпуск на автомобиле. Большинство из них планирует ехать к морю (26,1%) и в гости к родственникам и знакомым (15,6%). Немного меньше автопутешественников планируют посетить исторические места и культурные центры (8,9%). А вот желающих поехать на рыбалку среди опрошенных оказалось совсем мало — всего 6,9%.

Еще 18,2% участников опроса тоже нацелены на отдых, но в качестве транспорта выберут не автомобиль, а поезд или самолет. Кроме них, практически четверть (24,3%) респондентов этим летом планирует отдохнуть дома.

Комментирует редактор «За рулем» Илья Пименов

Во-первых, потому, что можно свободно планировать маршрут, посещать места, куда без машины не доберешься. А именно это во многих путешествиях самое интересное. Также свободно ты планируешь и время поездки.

Во-вторых, мне просто нравится ездить за рулем, думая о чем-нибудь, слушая хорошую музыку или аудиокниги или беседуя с пассажирами. Суматошная городская жизнь с короткими поездками такой возможности не дает.

И в-третьих, в поездках на машине можно сэкономить. Возьмем, например, маршрут Москва — Петрозаводск. Самый дешевый билет на поезд — 3700 рублей, на самолет (без багажа) — 4000 рублей. Если ехать втроем, поездка обойдется в 24 тысячи. А по городу придется ездить на такси, тоже за деньги. Этих денег хватит на покупку больше пятисот литров АИ-95. А их при расходе в 10 литров на 100 километров достаточно, чтобы съездить в Петрозаводск и обратно дважды! И даже с учетом платных дорог поездка выйдет дешевле, чем на самолете или поезде.

Единственный минус таких путешествий — автомобиль может сломаться. Но если его содержать в нормальном состоянии и вовремя проводить техобслуживание, не пытаясь экономить, он не подведет.

Фото: depositphotos.com

Инфографика: «Автостат»