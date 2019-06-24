Штраф за тонировку «по кругу» отменят

На рассмотрение Госдумой направлен законопроект, отменяющий штраф за нарушение норм светопропускания стекол автомобилей.

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Депутаты Государственной думы предлагают отменить штраф за тонировку стекол автомобиля, не соответствующую нормам светопропускания.

«Законопроектом предлагается признать утратившей силу часть 3.1 статьи 12.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, согласно которой управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов законопроекта, вице-спикера Думы Игоря Лебедева и депутатов Андрея Свинцова, Алексея Дидиенко и Юрия Напсо, даже при соответствии светопропускания передних стекол автомобиля нормам, водитель транспортного средства может быть оштрафован из-за погрешности измерительных приборов, на показания которых влияет не только освещение, но и температура воздуха, его влажность и даже давление. Старые стекла, которые имеют множество царапин, появившихся в результате эксплуатации, тоже влияют на светопропускание. В итоге штраф за нарушение норм светопропускания может получить практически любой автомобилист.

«Итоговое светопропускание ветровых стекол на новых автомобилях с лучшими атермальными тонировочными пленками может в лучшем случае составить 70–72%, то есть недотягивает до 75%. Таким образом, избежать штрафов и создать оптимальную тонировку на новом автомобиле практически невозможно. Законопроект подготовлен в целях решения вышеуказанной проблемы», — приводят аргумент депутаты.

Авторы инициативы указывают на то, что тонировка не оказывает отрицательного влияния на безопасность автомобиля. Наоборот, позволяет сохранять прохладу в салоне автомобиля летом и тепло — зимой, что снижает нагрузку на климатическую систему. Кроме того, водитель тонированного автомобиля лучше защищен от солнечных лучей и света фар встречного транспорта. Немаловажна и создающаяся благодаря тонировке комфортная обстановка в автомобиле.

Фото: ИТАР-ТАСС/Интерпресс/Дарья Иванова