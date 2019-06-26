Разработанный МВД регламент постановки на учет транспортных средств, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, соответствует требованиям нового закона «О государственной регистрации транспортных средств». Напомним, что он вступает в силу с 4 августа 2019 года.
Согласно новым правилам, заменяющим приказы МВД № 605 и № 399, автосалоны получают право ставить на учет в ГИБДД автомобили покупателей, а также изготавливать номерные знаки, пишет «Коммерсантъ». Сама регистрация транспортного средства будет занимать не больше часа.
Для возможности самостоятельной постановки автомобилей или мотоциклов клиентов на учет автосалон должен быть включен в перечень специализированных организаций. Самой постановкой будет заниматься уполномоченный сотрудник компании, в обязанности которого входит осмотр транспортного средства, проверка документов, сверка данных и составление заявления от имени владельца ТС в электронном виде. Заявление будет направляться в подразделение ГИБДД через портал госуслуг, где сотрудники Госавтоинспекции изготовят свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС), предварительно перепроверив полученную информацию.
На промежуточном этапе реформы за СТС и номерными знаками придется ехать в ГИБДД. Позже процедура будет переведена на электронные документы полностью и ездить в подразделение никому не придется. Кроме того, любая компания, в том числе дилеры, смогут получить аккредитацию и выпускать номерные знаки самостоятельно.
Временные нормативы постановки транспортных средств на учет не меняются: регистрация ТС будет занимать максимум один час с момента подачи документов, а запись в ГИБДД через портал госуслуг — до пяти дней, осмотр транспортного средства не может длиться более 20 минут.
Прежними остаются и пошлины: 2000 рублей необходимо заплатить за регистрацию и выдачу номерных знаков, 800 рублей — за выдачу утраченного или испорченного ПТС и 500 рублей — за СТС.
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Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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