Новый роторный турбодвигатель Mazda готов!

Компания подала два патента на рассмотрение.

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Два патента, поданных компанией Mazda на рассмотрение, описывают роторный двигатель с турбонаддувом, который, если запустят в производство, будет устанавливаться на долгожданного преемника RX-7.

Mazda давно заявляла о своем намерении вывести на рынок новый спортивный автомобиль с роторным мотором, но обещала сделать это только после того, как его характеристики будут соответствовать запланированным показателям эффективности и экологичности. Это значит, что Mazda, наконец, добилась своего.

Двигатель, описанный в документах, имеет новую, более эффективную систему выпуска и турбокомпрессор новой конструкции.

Заявки на патенты, поданные на японском языке, содержат дополнительную информацию об инновационной трансмиссии и подчеркивают повышенную мощность нового роторного двигателя, по сравнению с предыдущим. Японский производитель намерен использовать новый мотор и для создания гибридных силовых установок.

Первым турбированный роторный двигатель может получить концепт Mazda RX-Vision 2015 года, если компания решится на его производство. Возможно, это приурочат к 100-летию Mazda, которое будет отмечаться в 2020 году. Однако руководитель отдела исследований и разработок Mazda Киёси Фудзивара отверг эту возможность еще в октябре 2017 года. При этом он заявил, что день, когда новая спортивная Mazda с роторным приводом станет реальностью, обязательно наступит.

Двигатели SkyActiv-G, выпускаемые на СП «Мазда Соллерс» во Владивостоке, будут экспортироваться в Японию.

Также Mazda разрабатывает новые 6-цилиндровые двигатели.

Фото: Mazda, carscoops.com