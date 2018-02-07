Mazda Sollers будет экспортировать двигатели в Японию

СП «Мазда Соллерс» приступило к серийному производству двигателей Mazda SkyActiv-G на заводе во Владивостоке и начинает отгрузки продукции в Японию для нужд предприятий Mazda Motor Corporation.
Предприятие по выпуску моторов расположено на производственно-логистической площадке «Надеждинская», в 32 км от Владивостока и способно выпускать до 50 тысяч двигателей в год. Здесь специализируются на производстве бензиновых 4-х цилиндровых 2-литровых двигателей Mazda SkyActiv-G, соответствующих экологическому стандарту Евро-5. Их максимальная мощность — 150 л.с. при 6000 об/мин, расход топлива составляет 6 литров на 100 километров.
В течение нескольких месяцев проводились пуско-наладочные работы оборудования и производились пилотные партии продукции совместно российскими и японскими инженерами. Пилотные партии двигателей направлялись на проверку в Японию, причем отдельные экземпляры тестировали до полного износа. Все двигатели успешно прошли испытания и признаны соответствующими строгим нормам качества компании Mazda.
Уже стартовало серийное производство, причем 100% выпущенных моторов будут поставлять на экспорт в Японию на автомобильные предприятия компании Mazda.
Таким образом, производство моторов Mazda на Дальнем Востоке полностью интегрировано в глобальную цепочку создания стоимости крупного международного концерна. Это большой прорыв с точки зрения признания компетенций, инвестиционной привлекательности и производственной конкурентоспособности площадки на Дальнем Востоке, отмечают в Соллерсе.
Линия производства двигателей Mazda SkyActiv-G укомплектованы передовым технологическим оборудованием — роботизированными стендами и автоматически управляемыми тележками. Здесь есть современные стенды динамических испытаний, на которых симулируются всевозможные нагрузочные и экстремальные режимы работы двигателя.
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Фото: Mazda
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