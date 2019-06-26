Можно ли проехать «соточку» при пустом баке? Можно и больше!

Проверяли это наши старые знакомые — экспериментаторы из «Гаража 54».

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Бытует мнение, что, даже когда уже загорелась лампочка, сигнализирующая, что бак пуст, можно еще легко проехать лишние сто километров, прежде чем автомобиль заглохнет. Экспериментаторы из «Гаража 54» решили это проверить аж на трех автомобилях — для чистоты, как говорится, эксперимента.

А сделали они вот что: взяли три автомобиля — Жигули, Тойоту Прадо и Cузуки Витару. Посмотрели в инструкциях, какой у машин заявленный объем бака, слили топливо, поймав момент, когда начнет мигать сигнальная лампочка, а потом устроили тест на «пустых баках», отмечая, сколько еще в состоянии пройти автомобиль.

Ну и это еще не все. После окончания эксперимента автомобили с пустыми баками они дотащили до ближайшей АЗС и залили топливо под завязку. Догадываетесь? Бензина в баки вошло гораздо больше, чем заявлено производителем! Никакого жульничества со стороны автозаправщиков тут нет, и это наглядно продемонстрировали с помощью специального прибора. Почему так выходит, вы узнаете, посмотрев видео.

Ну а мы расскажем, что в итоге вышло. Жигули на «пустом» баке проехали еще 110 960 км, Toyota — 128 863 км, а Suzuki рекордсмен — 133 991 км. Так что то, что «одна бабушка сказала», на этот раз оказалось правдой!

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Видео: YouTube