Все малыши мужского пола любят автомобили. И оказывается, не только человеческие дети, но и маленькие медвежата с удовольствием разглядывают проезжающие мимо машины.

Медведями на трассах уже никого не удивить, но мимо этого мы пройти не смогли, как и очевидец из Бурятии, разместивший это видео в паблике «Типичный Улан-Удэ» в «ВКонтакте». Водитель заснял на камеру мобильного телефона, как медвежонок повис на дорожном ограждении и с интересом разглядывает проезжающие мимо автомобили. Причем он даже не попрошайничает, как другие его собратья. Видно, что косолапый просто… интересуется техникой. Может, и модели уже умеет различать, кто знает?

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Видео: YouTube