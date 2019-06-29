Лучшее объяснение ДТП: я увидел на дороге гигантского осьминога!

Роберт Шейпли, попавший в аварию на своем Suzuki, рассказал полиции, что ему пришлось свернуть с дороги, чтобы не наехать на осьминога, но не справился с управлением, и машина перевернулась.

Эта курьезная история произошла в Великобритании. 49-летний Роберт Шейпли на Suzuki Swift в Девоне был замечен другими водителями, так как несся на большой скорости и с выключенными габаритами. Через некоторое время его автомобиль нашли перевернутым в кювете на трассе A381. К счастью, мужчина оказался жив, и полицейским он поведал крайне странную историю. Якобы, в этот день он плохо себя чувствовал и отправился в аптеку купить лекарство от простуды. Он очень спешил, но ему пришлось резко свернуть, так как посреди дороги лежал огромный осьминог. И добавил: дескать, это очень нервирует, когда приходится вот так объезжать морских гадов. Впрочем, это не единственная странность, которая насторожила полицейских: водитель рассказывал и о других морских существах, а также начал читать воображаемую книгу о сухопутных ежиках, пишет британская Metro.

Полиция заявила, что не обнаружила следов осьминога на дороге. Зато в анализе мочи Шейпли выявлены следы 10 (!) различных наркотических препаратов, включая героин, канабис и кодеин. Полицейский отметил, что Шейпли наркоман со стажем — он употребляет героин в течение 18 лет. Мужчина уверяет, что конкретно в этот день не употреблял наркотики, поэтому спокойно сел за руль. Однако полиция считает иначе — именно концентрация наркотиков в его крови и вызвала такие неожиданные галлюцинации.

Суд оштрафовал наркомана на 85 фунтов стерлингов (около 7 тыс. рублей) и запретил ему управлять автомобилем в течение 20 месяцев, а также потребовал пройти 12-месячный курс лечения от наркозависимости.

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Фото: Twitter