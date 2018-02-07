На Кутузовском проспекте столкнулись пять автомобилей. Есть жертвы

В районе дома номер 33 по Кутузовскому проспекту около 13:40 мск столкнулись пять автомобилей. По предварительным данным, женщина за рулем автомобиля Kia, двигаясь в сторону области, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с двумя транспортными средствами. В результате она, а также водитель такси погибли на месте. Пятеро пострадавших, включая троих детей, находившихся в иномарке под управлением виновницы аварии, доставлены в больницу с различными травмами, сообщает агентство ТАСС.
Центр организации дорожного движения Москвы (ЦОДД) сообщает, что движение на Кутузовском проспекте восстановлено, занятым остается только крайний правый ряд в сторону центра.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, причины происшествия устанавливаются.
Пользователь CashRus на официальной страничке ЦОДД в Twitter так прокомментировал произошедшее:
«На Кутузе регулярно ДТП, и каждый раз массово и с жертвами! Когда уже порядок там наведете? Неужели комфорт членовозок на разделительном важнее чем отбойник и снижение аварийности?»
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