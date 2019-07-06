Определены самые популярные сайты по продаже авто

Продажа через интернет с каждым годом становится все удобнее. К тому же онлайн позволяет охватить большее число потенциальных покупателей. «За рулем» с вашей помощью выяснил, какие сайты по продаже автомобилей популярнее у нас сегодня.

Специалисты «За рулем» и аналитического агентства «Автостат» решили узнать, какими сайтами продаж автомобилей пользуются наши читатели. В период с 25 июня по 1 июля был проведен совместный онлайн-опрос, в котором участвовало более 2800 респондентов.Как показывают его итоги, две трети россиян для продажи автомобилей используют две интернет-площадки — Avito.ru и Auto.ru, имеющие практически одинаковые результаты выбора респондентов (33,8% и 33,4% соответственно).

За классифайд Drom.ru высказалось 12% опрошенных, или каждый восьмой, а еще примерно 4% для продажи машин выбирают какой-либо другой сайт. При этом тех, кто вообще не продавал автомобиль через сайты, оказалось 16,9%, это каждый шестой участник нашего опроса.

Комментирует руководитель пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азат Тимерханов:

Что касается других сайтов, то немного упала доля тех, кто для продажи автомобиля выбирает Drom.ru — полтора года назад таковых было 15,4%. Возможно, здесь стоит учитывать и региональную специфику данного классифайда, основная аудитория которого располагается в восточной части страны.

Скорее всего, со временем будет сокращаться доля тех, кто еще не продавал автомобиль через сайты. Прогресс не остановить! К тому же это удобно, современно и предоставляет более широкие возможности. Появляются различные интернет-площадки для продажи автомобилей, и для них эта аудитория может служить потенциалом роста.

Результаты других наших опросов можно посмотреть по ссылке.

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