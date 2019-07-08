Lexus готовит новый роскошный кабриолет — журнал За рулем

10 лет спустя: Lexus готовит новый кабриолет

Несмотря на то, что основную кассу марке делают кроссоверы, от нишевых моделей она отказываться не собирается.

Lexus LC
Lexus LC

Lexus > LC

Материалы по теме
Lexus LC 500 — тест-драйв ЗР
Спустя почти 10 лет с момента снятия с производства Lexus SC, ставшего первым кабриолетом марки, у модели наконец-то появится преемник. Lexus официально подтвердил, что сделает серийный вариант купе LC с открытым верхом — новинка будет показана уже в 2019 году!

Пока марка дразнит поклонников концепткарами. На автосалоне в Детройте в начале года был показан прототип, который к лету превратился в предсерийную модель. В Гудвуд на Фестиваль скорости Lexus привез закамуфлированный кабриолет, пообещав в следующем году начать его продажи.


Lexus LC
Lexus LC


Технические данные пока держат в секрете, но, скорее всего, кроме мягкой складной крыши никаких отличий у Lexus LC Convertible от Lexus LC не будет. Не исключено, что кабриолет выйдет на рынок только с самым мощным из доступных для купе моторов.

Lexus LC
Lexus LC


Вполне вероятно, что роскошный Lexus LC Convertible поступит в продажу и на нашем рынке.
Фото: Lexus

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о Lexus LC

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые