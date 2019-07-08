10 лет спустя: Lexus готовит новый кабриолет

Материалы по темеLexus LC 500 — тест-драйв ЗР
Пока марка дразнит поклонников концепткарами. На автосалоне в Детройте в начале года был показан прототип, который к лету превратился в предсерийную модель. В Гудвуд на Фестиваль скорости Lexus привез закамуфлированный кабриолет, пообещав в следующем году начать его продажи.
Lexus LC
Технические данные пока держат в секрете, но, скорее всего, кроме мягкой складной крыши никаких отличий у Lexus LC Convertible от Lexus LC не будет. Не исключено, что кабриолет выйдет на рынок только с самым мощным из доступных для купе моторов.
Lexus LC
Вполне вероятно, что роскошный Lexus LC Convertible поступит в продажу и на нашем рынке.
Фото: Lexus
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