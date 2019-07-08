10 лет спустя: Lexus готовит новый кабриолет

Как меня 15 раз продували на алкотестере и почти отняли права Могут ли водителя отстранить от управления за то, что он просто двигался по определенной улице в определенное время? Или заставлять дышать в алкотестер больше 15 раз? А возможно ли, чтобы сразу после этого его обвинили в отказе от прохождения освидетельствования? Герою нашей истории «посчастливилось» побывать во всех перечисленных ситуациях. Ралли «Шелковый путь-2019»: МАЗы идут на подиум 6 июля в Иркутске стартовал многодневный ралли-рейд. «За рулем» поговорил с Сергеем Вязовичем, руководителем команды «МАЗ-СПОРТавто» — одного из претендентов на место в тройке победителей. 7 больших плюсов и 5 относительных минусов Cadillac Escalade Он остается настоящим американским автомобилем — уникальным выбором для тех, кто любит и может себе позволить тяжелый внедорожник.