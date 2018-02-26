В Сети появились снимки обновлённой Лады Ларгус — журнал За рулем

Обновленный Лада Ларгус: первые фото

Универсал в ожидании серьезной модернизации пережил небольшой рестайлинг.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus

Материалы по теме
Мы все меньше покупаем автомобилей. И прогноз неутешительный
«Российская газета» опубликовала первые фотографии рестайлингового универсала Lada Largus. Судя по снимкам, автомобиль получил только стилистические обновления.

Из заметных невооруженному глазу нововведений можно отметить новую решетку радиатора с увеличенной фирменной ладьей, надпись Lada вместо обычной эмблемы на задней двери, усиленную тонировку заднего остекления. В салоне заметны иной рисунок обивки сидений и новый логотип Lada на руле.

Ожидается, что Largus также получит новый ключ зажигания от Lada Vesta, иные колеса и расширенное оснащение — для фургона заявлены зеркала с электроприводом, рейлинги на крыше и парктроники сзади. Расширится гамма цветов за счет нового оттенка «Лазурит».

В июне 2019 года продажи Lada Largus в России составили 4381 штуку, что на 535 машин больше, чем в июне 2018 года. При этом за первые полгода спрос на модель упал на 327 штук — до 20 662 автомобилей.

Фото: ТАСС

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Отзывы о LADA Largus (7)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Б 5 пассат-я год без ремня ездил-аккумулятор от камаза 190 в багажник-хватало на работу и назад в сумме на 100 км-дизель-летом даже не кипел-так и стоит-без ролика и ремня-нет денег-так что покупайте немецкое-расход 4 литра соляра всего

Написать отзыв

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые