Обновленный Лада Ларгус: первые фото

Из заметных невооруженному глазу нововведений можно отметить новую решетку радиатора с увеличенной фирменной ладьей, надпись Lada вместо обычной эмблемы на задней двери, усиленную тонировку заднего остекления. В салоне заметны иной рисунок обивки сидений и новый логотип Lada на руле.
Ожидается, что Largus также получит новый ключ зажигания от Lada Vesta, иные колеса и расширенное оснащение — для фургона заявлены зеркала с электроприводом, рейлинги на крыше и парктроники сзади. Расширится гамма цветов за счет нового оттенка «Лазурит».
В июне 2019 года продажи Lada Largus в России составили 4381 штуку, что на 535 машин больше, чем в июне 2018 года. При этом за первые полгода спрос на модель упал на 327 штук — до 20 662 автомобилей.
Фото: ТАСС
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