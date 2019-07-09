Первый прокат: Porsche показала электромобиль Taycan

Прототип модели принял участие в британском Фестивале скорости.

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Первый серийный электромобиль Porsche официально будет представлен только в сентябре 2019 года, а пока марка позволила публике оценить предсерийный образец машины. Пусть в легком, но камуфляже, Porsche Taycan был представлен на Фестивале скорости в Гудвуде.

За руль сел австралийский гонщик Марк Уэббер. Экс-пилот Формулы-1 и чемпион мира по гонкам на выносливость по окончании гоночной карьеры стал послом бренда Porsche и одним из тех, кому выпала возможность опробовать Taycan в рамках мирового турне новинки.

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«Taycan отличается феноменальной передачей мощности. Я уже участвовал в этом мероприятии на Porsche 911 GT2 RS два года назад, поэтому знаю, что ключевую роль здесь играют мощность и сцепление с дорогой. Для меня, как для гоночного пилота, стало настоящим открытием, насколько впечатляюще Taycan ускоряется с места и в поворотах, несмотря на то что он еще является прототипом», — отметил Уэббер.О серийном электромобиле пока известно немного. В основе Porsche Taycan будет новая платформа, разработанная специально для электромобилей. Новинка получит полный привод, мощность электромоторов превысит 600 л.с. Taycan получит 800-вольтовую архитектуру, обеспечивающую минимальное время зарядки, и будет оснащаться литий-ионной батареей емкостью около 90 кВтч.

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Фото: Porsche

Видео: Youtube