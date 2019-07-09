Первый прокат: Porsche показала электромобиль Taycan

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За руль сел австралийский гонщик Марк Уэббер. Экс-пилот Формулы-1 и чемпион мира по гонкам на выносливость по окончании гоночной карьеры стал послом бренда Porsche и одним из тех, кому выпала возможность опробовать Taycan в рамках мирового турне новинки.
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О серийном электромобиле пока известно немного. В основе Porsche Taycan будет новая платформа, разработанная специально для электромобилей. Новинка получит полный привод, мощность электромоторов превысит 600 л.с. Taycan получит 800-вольтовую архитектуру, обеспечивающую минимальное время зарядки, и будет оснащаться литий-ионной батареей емкостью около 90 кВтч.
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Фото: Porsche
Видео: Youtube
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