JAC Motors оштрафован за загрязнения. В Китае

Сумма штрафа за несоответствие трех моделей экологическим стандартам составила почти 158 млн рублей.

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Китайский автопроизводитель JAC Motors (Anhui Jianghuai Automobile Group Corp. Ltd.) оштрафован на 170 млн юаней (почти 158 млн рублей) за мошенничество с вредными выбросами автомобилей, сообщает агентство Синьхуа.

JAC Motors заявила, что получила административный штраф от Пекинского муниципального экологического бюро, которое в ходе проверки обнаружило серьезное нарушение. При диагностике трех новых моделей компании было выявлено, что устройство контроля загрязнений машин не соответствует нормативным требованиям.

Таким образом, выхлоп транспортных средств не соответствовал официальным нормам выбросов, вследствие чего они не должны были получить одобрение на продажу. Специалисты бюро обнаружили, что автопроизводитель нарушил законы страны о контроле загрязнения воздуха, продавая некачественную продукцию.

Бюро предписало JAC Motors прекратить выпуск автомобилей и исправить ошибку устройства контроля загрязнений. Оно также постановило конфисковать полученные незаконным путем доходы.

JAC Motors сообщила, что автомобили продавались только в Пекине и, поскольку в сентябре город ввел более жесткие экологические нормы, производство машин было остановлено.

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