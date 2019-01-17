В Казахстане решили создать собственную марку автомобиля

Это будет народная марка, типа Лады или Uz-Daewoo, рассказал руководитель Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана Андрей Лаврентьев.

Ассоциация автомобильного бизнеса Казахстана приступила к созданию отечественной марки. Уже даже нашлись инвесторы, среди них китайская компания JAC, готовая профинансировать проект.

«Это будет отечественная марка, как узбекистанская Uz-Daewoo и российская Lada. Не могу сказать точно, когда завершится работа в данном направлении. Однако поручение уже есть. Правительство тоже поставило четкую цель. Главное, инвесторы заинтересованы в проекте. Возможно, в скором времени обрадуем казахстанцев хорошей новостью», — передает слова Лаврентьева МИА «Казинформ».

Подробностей он раскрывать не стал, не придумали даже название для отечественной машины, пока есть лишь предложения со стороны компании JAC.

Недавно Ассоциация подвела итоги минувшего года. В стране продано 60 тысяч новых легковых автомобилей, причем половина из них собраны на территории республики. На машины казахстанцы потратили 547 млрд тенге, что на 24% больше, чем в 2017 году. Cегодня в Казахстане собирают автомобили Lada, Hyundai, Kia, Daewoo, Skoda, Chevrolet и УАЗ.

Кроме того, Андрей Лаврентьев призвал пристальнее присмотреться к электромобилям, так как за ними будущее. Люди с неохотой воспринимают новое, да и привыкли ездить на бензине, но стереотипы нужно ломать.

«В свое время мы и смартфоны не смогли сразу принять. До сих пор помню, в 2007 году передовые издания начали активно писать, что нет телефона лучше, чем Ericsson. Мы думали, что Nokia нет равных. Сейчас рынок этой отрасли полностью изменился. Без смартфона жить невозможно. Потому что с таким телефоном можно быстро и легко выйти на связь. И у электромобилей есть подобные преимущества», — отметил он на пресс-конференции в Астане.

Недавно стало известно, что узбекская компания Ravon возобновит поставки в Россию, но не напрямую, а через входящий в Таможенный союз Казахстан.

В прошлом году аналитики составили сводный рейтинг России, Казахстана и Беларуси, чтобы понять, какие модели в этих странах самые популярные и есть пересечения по каким-то позициям.



Фото: depositphotos.com