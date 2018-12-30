Ravon возвращается в Россию через Казахстан

Узбекская компания Ravon возобновляет поставки в Россию автомобилей, но не напрямую, а через входящий в Таможенный союз Казахстан.

Российские автомобилисты снова могут приобретать автомобили марки Ravon, производимые в Узбекистане. В Россию возобновляются поставки моделей R3, R4 и R2, о чем сообщил заместитель председателя правления по развитию и маркетингу холдинга «Узавтосаноат» Умиджан Салимов.

«Экспорт в целом мы уже начали. „Узавтосаноат“ отгрузил первую партию автомобилей на зарубежные рынки по тем ценам, которые сформированы на сегодняшний день. Эти автомобили отгружены с целью определения конъюнктуры на рынке. Для нас очень важно знать, как отреагируют люди на новый ценовой фактор», — приводит узбекский портал Podrobno слова господина Салимова.

Схема поставок автомобилей в РФ включает в себя их крупноузловую сборку на мощностях завода казахстанского концерна «СарыаркаАвтоПром», куда недавно из Узбекистана было направлено 130 машинокомплектов седанов Ravon R3 (Nexia). Еще 170 автомобилей уже готовы к ввозу на территорию нашей страны.

Продажи автомобилей марки Ravon в России были остановлены в мае прошлого года. Официальной причиной такого решения, по заявлению узбекского холдинга, считается «пересмотр цен и существенное изменение бизнес-модели компании».

Фото: Ravon