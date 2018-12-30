Ravon возвращается в Россию через Казахстан

Российские автомобилисты снова могут приобретать автомобили марки Ravon, производимые в Узбекистане. В Россию возобновляются поставки моделей R3, R4 и R2, о чем сообщил заместитель председателя правления по развитию и маркетингу холдинга «Узавтосаноат» Умиджан Салимов.
«Экспорт в целом мы уже начали. „Узавтосаноат“ отгрузил первую партию автомобилей на зарубежные рынки по тем ценам, которые сформированы на сегодняшний день. Эти автомобили отгружены с целью определения конъюнктуры на рынке. Для нас очень важно знать, как отреагируют люди на новый ценовой фактор», — приводит узбекский портал Podrobno слова господина Салимова.
Схема поставок автомобилей в РФ включает в себя их крупноузловую сборку на мощностях завода казахстанского концерна «СарыаркаАвтоПром», куда недавно из Узбекистана было направлено 130 машинокомплектов седанов Ravon R3 (Nexia). Еще 170 автомобилей уже готовы к ввозу на территорию нашей страны.
Продажи автомобилей марки Ravon в России были остановлены в мае прошлого года. Официальной причиной такого решения, по заявлению узбекского холдинга, считается «пересмотр цен и существенное изменение бизнес-модели компании».
- Возврат в Россию недорогих машин марки Ravon сопровождается настоящей революцией на предприятии GM-Uzbekistan. Там были уволены все топ-менеджеры, из-за которых завод нес убытки, а на их места была нанята молодежь.
- Есть подозрения, что через Ravon в Россию могут вернуться и автомобили марок Chevrolet и Opel, которые при этом просто сменят имена.
Фото: Ravon
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