В России может вновь появиться Chevrolet Tracker

На российском рынке могут возобновиться продажи маленького кроссовера, правда, под брендом Ravon.

Изначально ожидалось, что GM-Uzbekistan, который продает на нашем рынке автомобили под маркой Ravon, привезет к нам большой кроссовер Chevrolet Captiva. Но его производство в Узбекистане будет свернуто до конца этого года вместе с Матизом и компактвэном Orlando.

Руководство GM-Uzbekistan пообещало не оставлять завод без кроссовера: им станет Chevrolet Tracker. Эта машина известна также под именем Trax, а по сути являет собой перелицованный кроссовер Opel Mokka.

Изначально Chevrolet Tracker планировалось продавать у нас с 2014 года, но затем концерн General Motors сократил свое присутствие на нашем рынке и оставил лишь дорогие американские модели. Впрочем, в 2015 году небольшая партия Chevrolet Tracker, собранных в Белоруссии, доехала до России, правда, их цена оказалась неконкурентоспособной.

Полная локализация производства в Узбекистане (со сваркой и окраской кузовов) позволит снизить стоимость автомобиля. Конечно, машина в любом случае окажется дороже базовых версий Hyundai Creta или Renault Duster, но и оснащение у Chevrolet Tracker будет побогаче.

Ожидать появления нового кроссовера не стоит раньше следующего года. В сентябре в Узбекистане будет налажена крупноузловая сборка Chevrolet Tracker для внутреннего рынка и лишь после прекращения производства Каптивы и Орландо компактный кроссовер встанет на конвейер основной площадки GM-Uzbekistan в Асаке.

Ravon с мая не продал в России ни одной машины, но покажет свои новинки на Московском международном автосалоне.

Не исключено, что в скором будущем на российский рынок вернется и Opel. Правда, Мокку наши дилеры продавать не планируют.

Фото: Chevrolet