ЦОДД опубликовал адреса всех своих камер

Обновляемый файл с адресами всех камер фиксации нарушений в Москве доступен к скачиванию без регистрации и паролей.

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По просьбам автомобилистов ЦОДД выложил на своем официальном сайте список адресов всех комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.

Файл Excel с адресами доступен для скачивания без обязательной регистрации, смс-сообщений и паролей. Всего в нем содержится 2476 адресов с указаниями точных координат и уточнениями типа «внешняя сторона» при необходимости (например, при указании местоположения камеры на МКАДе или ТТК).

«Вы просили — мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)», — говорится на официальной страничке ЦОДД в Twitter .

В Центре организации дорожного движения подчеркивают, что места установки камер никогда не были секретом. Все они занесены в базу данных навигаторов. Более того, все комплексы находятся на виду и их легко заметить издалека.

«Это был не секрет. Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает», — отмечается в сообщении, сопровождающем ссылку на список адресов.

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Фото: Центр организации дорожного движения