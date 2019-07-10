ЦОДД опубликовал адреса всех своих камер

Материалы по темеВ правительстве спорят, кто будет отвечать за камеры видеофиксации
По просьбам автомобилистов ЦОДД выложил на своем официальном сайте список адресов всех комплексов видеофиксации нарушений Правил дорожного движения.
Файл Excel с адресами доступен для скачивания без обязательной регистрации, смс-сообщений и паролей. Всего в нем содержится 2476 адресов с указаниями точных координат и уточнениями типа «внешняя сторона» при необходимости (например, при указании местоположения камеры на МКАДе или ТТК).
«Вы просили — мы сделали. Адреса расположения всех камер фотовидеофиксации теперь на нашем сайте (без СМС и регистрации)», — говорится на официальной страничке ЦОДД в Twitter.
В Центре организации дорожного движения подчеркивают, что места установки камер никогда не были секретом. Все они занесены в базу данных навигаторов. Более того, все комплексы находятся на виду и их легко заметить издалека.
«Это был не секрет. Камеры отлично видно издалека, и каждый навигатор о них знает», — отмечается в сообщении, сопровождающем ссылку на список адресов.
- С другими материалами рубрики «Дороги» можно ознакомиться здесь.
Фото: Центр организации дорожного движения
Читать комментарии (1)