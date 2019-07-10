Renault доставит автомобиль вам на дом

Правда, пока такой сервис доступен только для тех, кто выбрал Arkana.

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Продажа автомобилей через интернет появилась в России уже давно, но сейчас этот сервис выходит на новый уровень. Renault предлагает не просто выбрать автомобиль в онлайне, но и отказаться от похода в дилерский центр для получения машины.

Сервис «Доставка Renault Arkana на дом» позволяет не только забронировать автомобиль через интернет, но и полностью оплатить покупку или оформить кредит. Кроме того, клиент может выбрать удобное время и место для получения своего автомобиля.

После согласования всех деталей в назначенный час к покупателю приедет брендированный автовоз, который и привезет Renault Arkana в фирменном чехле. Менеджер, сопровождающий автомобиль, оформит все документы для нового владельца купе-кроссовера.

В России интерес к новому сервису проявили уже больше десятка покупателей модели. Как заявляет марка, услугу доставки автомобиля на дом выбрали 13 человек из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Тамбова, Екатеринбурга и Краснотурьинска. Первый купе-кроссовер был доставлен владельцу 8 июля в Екатеринбурге.

В автосалонах Renault продажи Arkana стартовали 5 июля, а онлайн-заказ новинки в эксклюзивной комплектации Edition One был открыт 23 мая, в день презентации модели.

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Стоимость автомобиля в базовой комплектации Life составляет 999 000 рублей. Он оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 114 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также имеет передний привод.

В более дорогих комплектациях Renault Arkana оснащается турбированным бензиновым двигателем TCe 150 объемом 1,3 литра и мощностью 150 л.с. Мотор работает в паре с вариатором CVT X-Tronic. Минимальная стоимость такой версии кросс-купе составляет 1 229 990 рублей.

В максимальной комплектации ограниченной серии Edition One автомобиль стоит от 1 419 990 рублей за переднеприводную версию и 1 499 990 рублей — за полноприводную.

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