Снова подорожание: теперь четыре модели Kia

Подорожание коснулось как самой доступной, так и флагманской машины марки.

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Цены на автомобили в России продолжают расти. Например, Kia переписала прайс-листы сразу для четырех своих моделей — компактного хэтчбека Picanto, хэтчбека Ceed, универсала Ceed SW и седана K900, сообщает аналитическое агентство « Автостат ».

Kia Picanto подорожал на 10 000 рублей. Базовая версия с 67-сильным литровым мотором теперь стоит 674 900 рублей, а вариант с 84-сильным 1,2-литровым агрегатом не купить дешевле 774 900 рублей.На те же 10 000 рублей выросла стоимость шести комплектаций Kia Ceed и Ceed SW со 100-сильным 1,4-литровым и 128-сильным 1,6-литровым моторами. За хэтчбек теперь придется отдать от 1 069 900 до 1 389 900 рублей, за универсал — от 1 109 900 до 1 459 900 рублей.Самое серьезное повышение цен у Kia K900. Флагманский седан марки стал дороже сразу на 100 000 рублей. Варианты с 249-сильным 3,3-литровым мотором оценены в сумму от 3 269 900 до 4 199 900 рублей, а комплектация с 413-сильным 5-литровым двигателем стоит 4 699 900 рублей.

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