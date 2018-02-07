Куча денег на дороге: инкассаторы потеряли всю выручку

Из бронированного грузовика инкассаторов на дорогу высыпалась куча денег, где ее растащили автомобилисты. Полиция просит все вернуть по-хорошему.

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Люди часто просят денег. У правительства, начальства, родственников, высших сил… И некоторым везет — их просьбы слышат и выполняют.

Выброс в мир крупной суммы денег произошел на межштатной автомагистрали № 285 Атланты в США, где у броневика инкассаторов вдруг на полном ходу открылась задняя дверь и в распахнутый проем начали вылетать тысячи долларов. Люди, ехавшие в это время по дороге, тут же остановились и начали собирать летающие вокруг и лежащие на дороге купюры, сообщает издание Atlanta Journal-Constitution. Повезло? Вряд ли — технически они теперь воры.

В настоящее время департамент полиции Данвуди просит людей вернуть деньги, которые выпали из грузовика. Личности собирателей уже известны правоохранительным органам: номера десятков автомобилей, которые останавливались для сбора манны, определены и правосудие вот-вот свершится.

Некоторые граждане уже поддались на уговоры вернуть собранные деньги: один вернул 2100 долларов, другой — 500 долларов. На этом пока всё… Большей части суммы по-прежнему не хватает, а новые хозяева денег могут быть осуждены по всей строгости закона штата Джорджия №16-8-6:

Лицо совершает преступление, связанное с хищением утраченного или потерянного имущества, когда оно получает контроль над имуществом, которое, как он знает или узнает, было потеряно, и принимает имущество в свое пользование без предварительного принятия должных мер для возвращения имущества собственнику.

Сержант Роберт Парсонс рассказал изданию, что люди, которые вернут деньги, не будут привлекаться к ответственности. Те же, кто присвоил себе более 1500 долларов, согласно местным законам, могут и будут привлечены к уголовной ответственности.

В общей сложности в грузовике на момент открытия задних дверей могло находиться около 175 тыс. долларов.

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Фото, видео: YouTube