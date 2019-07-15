380 за час мало?! В Москве может вырасти стоимость парковки

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов не исключил повышения стоимости платной парковки в столице. Поводом для этого может послужить высокая загрузка существующих сейчас парковочных мест.
«Сейчас в Москве данный вопрос на повестке дня не стоит, но если загруженность парковок достигнет 90–100%, конечно, вынесем его на совместное обсуждение с жителями», — приводит Metro слова Ликсутова.
Подобный опыт уже применяется в европейских, американских и азиатских городах, а также положительно проявил себя в Москве. Как пояснил Ликсутов, недавнее повышение тарифов на платную парковку в столице сразу позволило на 10–15% увеличить количество свободных мест.
При этом заммэра исключил возможность появления платных парковок во дворах. Решение о том, как использовать дворовую территорию, останется за местными жителями.
В последний раз тарифы на платную парковку на улицах внутри Садового кольца и еще на нескольких в пределах ТТК менялись 15 декабря 2018 года. Сделано это было исходя из просьб местных жителей и исследований экспертов.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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