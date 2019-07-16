Осторожнее: заработали камеры фиксации средней скорости

Стационарный комплекс фотовидеофиксации расположен в Сергиево-Посадском районе. В июле в Подмосковье запустят еще семь таких камер.

Автомобилистам в Подмосковье с июля 2019 года стоит внимательнее контролировать свою среднюю скорость. Именно этот параметр теперь отслеживает новая камера, фиксирующая превышение на участке трассы М-8 «Холмогоры» (Ярославское шоссе) с 52-го по 56-й км.

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«С апреля этого года комплекс на среднюю скорость на участке Ярославского шоссе работал в тестовом режиме. Участок выбрали исходя из аварийности, — здесь за 2018 год в результате ДТП погибли три человека, среди которых был ребенок, и ранено пять человек. При выборе места перенастройки камер учитывалось также отсутствие участков, на которых меняется скоростной режим, и отсутствие пересечения в одном уровне регулируемых и нерегулируемых перекрестков в одном уровне, и наличие наземных пешеходных переходов и светофоров», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Контролировать среднюю скорость будут на аварийных участках дорог Новорижского, Новорязанского, Киевского и Ярославского шоссе — эти камеры запустят уже в течение июля. Всего до конца 2019 года на дорогах Подмосковья будет 100 комплексов, фиксирующих среднюю скорость на участках дорог.

Комплексы фиксации средней скорости в Московской области (июль 2019 года):

М-3 «Украина», 81 км — 84 км

М-5 «Урал», 50 км — 48 км

М-5 «Урал», 40 км — М-5 «Урал» 42 км

М-8 «Холмогоры», 56 км — 52 км

М-8 «Холмогоры», 52 км — 56 км

М-5 «Урал», 41 км — 40 км

М-9 «Балтия», 97 км — 91 км

М-9 «Балтия», 91 км — 83 км