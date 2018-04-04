Алкозамки, права для начинающих и никаких чатиков. Что ждет водителей

Госавтоинспекция начала подготовку долгосрочного плана по повышению дорожной безопасности. Новая стратегия должна привести к снижению смертности на дорогах до нуля к 2030 году.

Добиться нулевых показателей смертности потребовал премьер-министр России Дмитрий Медведев, который в начале года утвердил новую стратегию повышения дорожной безопасности. А ГИБДД должна разработать план с конкретными мерами. В рамках его реализации участников дорожного движения ждет масса нововведений.

Бороться за человеческие жизни в Госавтоинспекции предполагают сразу по нескольким направлениям. В проекте плана есть четыре блока. Первый из них называется «Изменение поведения участников дорожного движения».

Изменить его собираются довольно интересными методами: увеличением числа дорожных камер, введением алкозамков, которые не позволяют без «продувки» завести автомобиль, а также улучшением имиджа дорожных инспекторов, пишет «КоммерсантЪ», который ознакомился с черновым вариантом плана.

Также в ведомстве прорабатывают возможность полного запрета на использование электронных гаджетов за рулем: многие не разговаривают по телефону во время вождения, но постоянно пользуются, например, планшетами, отвлекаясь на соцсети и мессенджеры.

В блоке «Повышение защищенности от ДТП» интересными представляются пункты о создании и развитии сети проката детских автокресел, а также создании барьеров для появления на рынке некачественной продукции в этом сегменте.

Еще один блок посвящен совершенствованию улично-дорожной сети. В ГИБДД считают необходимым увеличить число перекрестков с круговым движением, которые имеют репутацию более безопасных, чем обычные.

Наконец в блоке «Совершенствование механизмов допуска транспортных средств и водителей к участию в движении» предлагается ввести специальные временные права для водителей-новичков. Их заменят на постоянные только в случае отсутствия у водителя грубых нарушений в течение года. Также ГИБДД хочет усложнить экзамены для мотоциклистов и водителей автобусов.

Накануне прошла встреча главы Госавтоинспекции Михаила Черникова и представителей общественных организаций, посвященная разрабатываемому плану. Впрочем, участники больше обсуждали текущую ситуацию. Федерация автомобилистов России (ФАР) и «Синие ведерки» попросили главу ведомства разобраться с неразберихой, которая возникла вокруг камер фиксации нарушений ПДД. Огромное число комплексов установлено без предупреждающих табличек, кроме того, общественникам не нравится разрешение устанавливать камеры фиксации в местах ремонта дорог.

Наконец, удивление у главного госавтоинспектора страны вызвал тот факт, что в России штрафуют за отсутствие знака «Шипы» (штраф в размере 500 руб. появился в апреле прошлого года). Он назвал это «дурью» и пообещал разобраться с этим. Самое время, ведь зима уже практически закончилась.

В МВД также готовят реформу регистрации транспортных средств.

Ранее Михаил Черников рассказал о главной проблеме безопасности на российских дорогах.

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