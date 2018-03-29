МВД готовит реформу регистрации транспортных средств. Все не так уж и плохо

Опубликован проект приказа об изменениях в процедуре регистрационных действий ТС. Большинство поправок связано с введением с июля электронного паспорта транспортного средства.

Это уже вторая попытка МВД разработать документ, который бы описывал все действия при регистрации транспортных средств. Теперь изменения пришлось вносить из-за скорого введения ЭПТС. Потому в первую очередь в Административном регламенте о регистрации транспортных средств появится пункт о том, что всем новым автомобилям с июля выдаются электронные паспорта транспортного средства (ЭПТС).

Также теперь будет сложнее подделать договор купли-продажи транспортных средств: при внесении изменений в регистрационные данные от лица нового собственника при его отсутствии понадобится либо его паспорт, либо нотариально заверенное разрешение на совершение регистрационных действий.

Срок хранения номеров в ГИБДД увеличат до 360 дней, то есть вдвое. Это может понадобиться, если человек хочет сохранить за собой государственный регистрационный знак, но уже продал автомобиль (тому присваиваются новые номера).

Новым приказом предусмотрено прекращение регистрации транспортного средства как по инициативе собственника, так и по инициативе Госавтоинспекции. Однако в случае, если регистрация была прекращена «принудительно», она может быть восстановлена. Это важно для тех, кто столкнулся с проблемами при переделке и тюнинге автомобилей. В действующем регламенте восстановление регистрации не предусмотрено, хотя отделы ГИБДД и регистрируют транспортные средства после того, как им был возвращен первоначальный облик или были предоставлены документы, подтверждающие законность и безопасность переделок.

Кроме того, будет упрощено прекращение регистрации транспортного средства в случае его угона, а также отказа от застрахованного имущества, когда страховая компания выплачивает компенсацию и забирает «затоталенный» автомобиль себе.

Сейчас проект приказа МВД проходит общественное обсуждение.

В начале осени прошлого года общество взбудоражила новость о грядущем изменении формата автомобильных номеров. В МВД поспешили опровергнуть эту информацию.

Организовать специальные аукционы по продаже «красивых» номеров еще летом пообещал нынешний глава ГИБДД Михаил Черников.

Фото: АГН «Москва»